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  1. В Украине

Ежедневно около 150 человек получают отказ в пересечении границы, — Госпогранслужба

22:00, 15 октября 2023
От 100 до 150 человек ежесуточно получают отказ в пересечении государственной границы, когда они прибывают в пункты пропуска, но не имеют законных оснований, чтобы пересечь линию границы.
Ежедневно около 150 человек получают отказ в пересечении границы, — Госпогранслужба
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Около 100-150 человек ежедневно получают отказ в пересечении государственной границы. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, ежедневно пограничники задерживают около 20-30 человек, пытающихся незаконно пересечь границу.

«Еще от 100 до 150 человек ежесуточно получают отказ в пересечении государственной границы, когда они прибывают в пункты пропуска, но не имеют законных оснований, чтобы пересечь линию государственной границы», — отметил Демченко.

Спикер отметил, что если сравнить этот год и прошлый, то в 2022 году фиксировалось большее количество попыток незаконного пересечения границы. Он подчеркнул, что больше таких случаев случается весной и летом.

По его словам, за последние несколько месяцев количество попыток незаконно пересечь границу с поддельными документами из-за пунктов пропуска уменьшилось. Однако увеличилось количество тех, кто пытается пересечь границу за пределами пунктов пропуска.

Демченко добавил, что за время действия военного положения на «зеленом участке» было задержано около 15 800 человек, еще 6 900 были разоблачены в пунктах пропуска.

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