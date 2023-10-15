Подольско-Воскресенский мост в Киеве: первую очередь завершат в начале ноября

В работах задействовано более 400 работников и 100 единиц техники.

Первую очередь строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве планируют завершить в начале ноября. В работах задействовано более 400 работников и 100 единиц техники. Об этом сообщает дорожная компания Autostrada, занимающаяся строительством Подольского моста.

Мостостроители и дорожники сейчас устраивают изоляцию бетонных поверхностей проезжей части и тротуаров, асфальтируют автомобильную часть моста. Параллельно возводят земляную насыпь для строительства подходов к мосту и устраивают подпорные стенки. Кроме того, устанавливают систему водоотвода, мостовое барьерное ограждение и шумозащитные экраны.

Подольско-Воскресенский мост должен соединить Русановку и Воскресенко с Подолом, а чуть позже – с Радужным массивом и Троещиной. Завершение его строительства и ввод в эксплуатацию должно разгрузить Северный мост и способствовать будущему запуску метро на Троещину, отметили в компании.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко анонсировал открытие Подольско-Воскресенского моста. По его словам, это произойдет в ближайшие недели.

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