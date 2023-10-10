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Подільсько-Воскресенський міст відкриють найближчими тижнями – Кличко

12:18, 10 жовтня 2023
Кличко анонсував відкриття Подільсько-Воскресенського мосту.
Подільсько-Воскресенський міст відкриють найближчими тижнями – Кличко
Джерело фото: КМДА
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Мер Києва Віталій Кличко анонсував відкриття Подільсько-Воскресенського мосту. За його словами, це станеться найближчими тижнями.

Про це міський голова сказав в ефірі «КИЇВ24».

«Я думаю, що найближчими тижнями це відбудеться. Ми закінчуємо», - розповів Кличко.

За його словами, в уявленні киян цей міст — це арка через Дніпро, але це далеко не так.  

«Всі, хто поїдуть по цьому мосту, будуть здивовані, бо то 9,5 кілометрів моста у повітрі над островами, над Дніпром», – заявив мер Києва.

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