Подольско-Воскресенский мост откроют в ближайшие недели – Кличко

Кличко анонсировал открытие Подольско-Воскресенского моста.

Источник фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал открытие Подольско-Воскресенского моста. По его словам, это произойдет в ближайшие недели.

Об этом городской голова сказал в эфире «КИЕВ24».

«Я думаю, что в ближайшие недели это произойдет. Мы заканчиваем», – рассказал Кличко.

По его словам, в представлении киевлян этот мост – это арка через Днепр, но это далеко не так.

«Все, кто поедут по этому мосту, будут удивлены, потому что это 9,5 километров моста в воздухе над островами, над Днепром», – заявил мэр Киева.

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