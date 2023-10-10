Что известно о землетрясении, которое вчера почувствовали жители Украины

Землетрясение произошло в 21:23 в 60 км от границы Украины.

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В понедельник, 9 октября, в 21.23 было зарегистрировано землетрясение с территории Словакии, 60 км от границы Украины. Он произошел на глубине 10 км и по классификации относится к сильно умеренным, рассказали в Главном центре специального контроля.

Землетрясение почувствовали жители Закарпатской и Львовской областей Украины.

«Данное землетрясение ощущалось в населенных пунктах на территории Украины многими людьми. Колебания сходны с сотрясением, образованным тяжело нагруженным автомобилем. Дрожь окон, дверей, посуды. Скрип полов и стен. Начинается дрожание мебели. Висящие предметы легко расшатываются», - рассказали в центре.

Землетрясение не несет угрозы для населения и объектов критической инфраструктуры.

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