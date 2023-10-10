В Буче во время движения вблизи автозаправки загорелось авто

52-летний водитель самостоятельно ликвидировал пожар до приезда ГСЧС.

Источник фото: t.me/policekyivregion

В Буче во время движения загорелся автомобиль «Chevrolet». Как рассказали в полиции Киевщины, происшествие произошло вечером в понедельник, 9 октября, около 21 часа, вблизи автозаправки.

«Как предварительно установили работники Бучанского управления полиции Киевщины, автомобиль занялся во время движения», - говорится в сообщении.

52-летний водитель самостоятельно ликвидировал пожар до приезда ГСЧС.

К счастью, обошлось без пострадавших. Легковушка получила повреждения.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания авто, отметили в полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.