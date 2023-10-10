У Бучі під час руху поблизу автозаправки загорілось авто

52-річний водій самотужки ліквідував пожежу до приїзду ДСНС.

Джерело фото: t.me/policekyivregion

У Бучі під час руху загорілось авто «Chevrolet». Як розповіли у поліції Київщини, подія сталася ввечері в понеділок, 9 жовтня, близько 21 години, поблизу автозаправки.

«Як попередньо встановили працівники Бучанського управління поліції Київщини, автівка зайнялась під час руху», - сказано у повідомленні.

52-річний водій самотужки ліквідував пожежу до приїзду ДСНС.

На щастя, обійшлось без потерпілих. Легковик зазнав ушкоджень.

Нині встановлюються причини займання авто, зазначили у поліції.

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