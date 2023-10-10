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  1. В Україні

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо виділення на оборону понад 21% ВВП

09:08, 10 жовтня 2023
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо виділення на оборону понад 21% ВВП
Джерело фото: ЗМІ
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Президент Володимир Зеленський підписав Указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про виділення з бюджету на оборону понад 21% валового внутрішнього продукту.

Про це йдеться в Указі № 682/2023, який оприлюднили на сайті Офісу Президента.

Так, РНБО вирішила, щоб Уряд передбачив під час доопрацювання законопроєкту про держбюджет на 2024 рік загальний фінансовий ресурс на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 21,6 відсотка валового внутрішнього продукту для сектору безпеки і оборони України, при цьому фінансування потреб сектору безпеки і оборони України передбачити в обсязі не менше 1 692 613,0 млн гривень.

Для службового користування
(без абзаців четвертого - дев'ятого підпункту 3 пункту 1 -
відкрита інформація)

 

Введено в дію
Указом Президента України
від 9 жовтня 2023 року № 682/2023

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 9 жовтня 2023 року

Про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України

За результатами розгляду пропозицій до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України, відповідно до абзацу п'ятого пункту 1· частини першої статті 4 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

  1. Кабінету Міністрів України:

1) передбачити під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» загальний фінансовий ресурс на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 21,6 відсотка валового внутрішнього продукту для сектору безпеки і оборони України, при цьому фінансування потреб сектору безпеки і оборони України передбачити в обсязі не менше 1 692 613,0 млн гривень;

2) забезпечити у 2024 році збільшення обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки та вимог бюджетного законодавства;

3) вжити у 2024 році заходів щодо забезпечення першочергового фінансування діяльності суб'єктів сектору безпеки і оборони України за такими пріоритетними напрямами:

посилення спроможностей та задоволення першочергових потреб сил безпеки і оборони України в озброєнні, військовій та спеціальній техніці, ракетах і боєприпасах шляхом їх закупівлі, ремонту, відновлення і модернізації;

належне утримання особового складу сил безпеки і оборони України, реалізація соціальних гарантій;

абзац четвертий - для службового користування;

абзац п'ятий - для службового користування;

абзац шостий - для службового користування;

абзац сьомий - для службового користування;

абзац восьмий - для службового користування;

абзац дев'ятий - для службового користування;

посилення контррозвідувального захисту та боротьби з тероризмом і диверсійною діяльністю;

удосконалення системи охорони та підвищення рівня захисту державного кордону України;

реалізація державної політики у сфері кібербезпеки;

розмінування території України;

4) вжити в установленому порядку заходів щодо забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування у 2024 році для Міністерства оборони України, інших органів сектору безпеки і оборони України на виплату грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, поліцейських;

5) забезпечити інформування Апарату Ради національної безпеки і оборони України щомісяця до 15 числа про стан фінансування сектору безпеки і оборони України.

  1. Органам сектору безпеки і оборони України вжити протягом 2024 року заходів щодо:

скорочення дебіторської заборгованості з виконання державних контрактів на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення та недопущення утворення простроченої дебіторської заборгованості;

забезпечення належної організації претензійної та позовної роботи з метою скорочення простроченої дебіторської заборгованості;

посилення фінансової дисципліни у сфері управління бюджетними асигнуваннями та забезпечення цільового, ефективного і результативного використання визначеного бюджетом обсягу коштів.

З. Міністерству фінансів України забезпечити протягом 2024 року своєчасне фінансування видатків Державного бюджету України, передбачених для органів сектору безпеки і оборони України, у повному обсязі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ

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