Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо виділення на оборону понад 21% ВВП

Президент Володимир Зеленський підписав Указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про виділення з бюджету на оборону понад 21% валового внутрішнього продукту.
Про це йдеться в Указі № 682/2023, який оприлюднили на сайті Офісу Президента.
Так, РНБО вирішила, щоб Уряд передбачив під час доопрацювання законопроєкту про держбюджет на 2024 рік загальний фінансовий ресурс на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 21,6 відсотка валового внутрішнього продукту для сектору безпеки і оборони України, при цьому фінансування потреб сектору безпеки і оборони України передбачити в обсязі не менше 1 692 613,0 млн гривень.
Для службового користування
(без абзаців четвертого - дев'ятого підпункту 3 пункту 1 -
відкрита інформація)
Введено в дію
Указом Президента України
від 9 жовтня 2023 року № 682/2023
РІШЕННЯ
Ради національної безпеки і оборони України
від 9 жовтня 2023 року
Про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України
За результатами розгляду пропозицій до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України, відповідно до абзацу п'ятого пункту 1· частини першої статті 4 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
- Кабінету Міністрів України:
1) передбачити під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» загальний фінансовий ресурс на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 21,6 відсотка валового внутрішнього продукту для сектору безпеки і оборони України, при цьому фінансування потреб сектору безпеки і оборони України передбачити в обсязі не менше 1 692 613,0 млн гривень;
2) забезпечити у 2024 році збільшення обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки та вимог бюджетного законодавства;
3) вжити у 2024 році заходів щодо забезпечення першочергового фінансування діяльності суб'єктів сектору безпеки і оборони України за такими пріоритетними напрямами:
посилення спроможностей та задоволення першочергових потреб сил безпеки і оборони України в озброєнні, військовій та спеціальній техніці, ракетах і боєприпасах шляхом їх закупівлі, ремонту, відновлення і модернізації;
належне утримання особового складу сил безпеки і оборони України, реалізація соціальних гарантій;
абзац четвертий - для службового користування;
абзац п'ятий - для службового користування;
абзац шостий - для службового користування;
абзац сьомий - для службового користування;
абзац восьмий - для службового користування;
абзац дев'ятий - для службового користування;
посилення контррозвідувального захисту та боротьби з тероризмом і диверсійною діяльністю;
удосконалення системи охорони та підвищення рівня захисту державного кордону України;
реалізація державної політики у сфері кібербезпеки;
розмінування території України;
4) вжити в установленому порядку заходів щодо забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування у 2024 році для Міністерства оборони України, інших органів сектору безпеки і оборони України на виплату грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, поліцейських;
5) забезпечити інформування Апарату Ради національної безпеки і оборони України щомісяця до 15 числа про стан фінансування сектору безпеки і оборони України.
- Органам сектору безпеки і оборони України вжити протягом 2024 року заходів щодо:
скорочення дебіторської заборгованості з виконання державних контрактів на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення та недопущення утворення простроченої дебіторської заборгованості;
забезпечення належної організації претензійної та позовної роботи з метою скорочення простроченої дебіторської заборгованості;
посилення фінансової дисципліни у сфері управління бюджетними асигнуваннями та забезпечення цільового, ефективного і результативного використання визначеного бюджетом обсягу коштів.
З. Міністерству фінансів України забезпечити протягом 2024 року своєчасне фінансування видатків Державного бюджету України, передбачених для органів сектору безпеки і оборони України, у повному обсязі.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ
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