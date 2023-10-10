Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как добровольцы ДФТГ и патрульные полицейские придумали гражданину протокол по ст. 130 и что решил суд

Суд отметил, что полицейские вместе с представителями ДФТГ сфальсифицировали протокол по ст. 130.

Пограничной службе расширят полномочия, - на рассмотрение Рады подали законопроект

Депутаты от «Слуги народа» предлагают изменить закон о пограничном контроле и предоставить больше прав Пограничной службе.

Специальные проверки чиновников возвращаются: какие документы нужно подать

Лица, назначенные на должности в период действия военного положения, для обеспечения проведения специальной проверки должны подать ряд документов, в том числе декларацию.

Гражданин не может быть привлечен к ответственности по ст. 130, если он действовал вследствие крайней необходимости – решение суда

Апелляционный суд указал, при каком условии можно избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Андрей Гайченко о законопроекте об автоматическом снятии арестов со счета: «Человек сможет заплатить свой долг и забыть о нем»

Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко в интервью «Судебно-юридической газете» рассказал, какие возможности предоставляет гражданам цифровизация исполнительного производства, а также о развитии сферы судебной экспертизы, несмотря на войну.

  1. В Украине

Зеленский ввел в действие решение СНБО о выделении на оборону более 21% ВВП

09:08, 10 октября 2023
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Зеленский ввел в действие решение СНБО о выделении на оборону более 21% ВВП
Источник фото: СМИ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Президент Владимир Зеленский подписал Указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о выделении из бюджета на оборону более 21% валового внутреннего продукта.

Об этом говорится в Указе №682/2023, обнародованном на сайте Офиса Президента.

Так, СНБО решил, чтобы Правительство предусмотрело при доработке законопроекта о госбюджете на 2024 год общий финансовый ресурс на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 21,6 процента валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны Украины, при этом финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины предусмотреть в объеме не менее 1 692 613,0 млн гривен.

Для службового користування
(без абзаців четвертого - дев'ятого підпункту 3 пункту 1 -
відкрита інформація)

 

Введено в дію
Указом Президента України
від 9 жовтня 2023 року № 682/2023

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 9 жовтня 2023 року

Про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України

За результатами розгляду пропозицій до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України, відповідно до абзацу п'ятого пункту 1· частини першої статті 4 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

  1. Кабінету Міністрів України:

1) передбачити під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» загальний фінансовий ресурс на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 21,6 відсотка валового внутрішнього продукту для сектору безпеки і оборони України, при цьому фінансування потреб сектору безпеки і оборони України передбачити в обсязі не менше 1 692 613,0 млн гривень;

2) забезпечити у 2024 році збільшення обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки та вимог бюджетного законодавства;

3) вжити у 2024 році заходів щодо забезпечення першочергового фінансування діяльності суб'єктів сектору безпеки і оборони України за такими пріоритетними напрямами:

посилення спроможностей та задоволення першочергових потреб сил безпеки і оборони України в озброєнні, військовій та спеціальній техніці, ракетах і боєприпасах шляхом їх закупівлі, ремонту, відновлення і модернізації;

належне утримання особового складу сил безпеки і оборони України, реалізація соціальних гарантій;

абзац четвертий - для службового користування;

абзац п'ятий - для службового користування;

абзац шостий - для службового користування;

абзац сьомий - для службового користування;

абзац восьмий - для службового користування;

абзац дев'ятий - для службового користування;

посилення контррозвідувального захисту та боротьби з тероризмом і диверсійною діяльністю;

удосконалення системи охорони та підвищення рівня захисту державного кордону України;

реалізація державної політики у сфері кібербезпеки;

розмінування території України;

4) вжити в установленому порядку заходів щодо забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування у 2024 році для Міністерства оборони України, інших органів сектору безпеки і оборони України на виплату грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, поліцейських;

5) забезпечити інформування Апарату Ради національної безпеки і оборони України щомісяця до 15 числа про стан фінансування сектору безпеки і оборони України.

  1. Органам сектору безпеки і оборони України вжити протягом 2024 року заходів щодо:

скорочення дебіторської заборгованості з виконання державних контрактів на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення та недопущення утворення простроченої дебіторської заборгованості;

забезпечення належної організації претензійної та позовної роботи з метою скорочення простроченої дебіторської заборгованості;

посилення фінансової дисципліни у сфері управління бюджетними асигнуваннями та забезпечення цільового, ефективного і результативного використання визначеного бюджетом обсягу коштів.

З. Міністерству фінансів України забезпечити протягом 2024 року своєчасне фінансування видатків Державного бюджету України, передбачених для органів сектору безпеки і оборони України, у повному обсязі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області