В Конгрессе США обсуждают годовой пакет помощи Украине объемом до $100 млрд, – WSJ

В Сенате США могут принять годовой пакет помощи Украине в $50-100 млрд.

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Сенаторы США от обеих партий хотят в ближайшие недели принять годовой пакет помощи Украине размером от 50 до 100 млрд долларов.

Об этом сообщает «The Wall Street Journal».

Как говорится в материале, они говорят, что принятие крупного пакета, достаточного для того, чтобы поддержать Украину до следующих выборов в США, станет мощным сигналом за рубежом, что хаос в Палате представителей не повлияет на долгосрочную поддержку Киева.

Сенаторы заявили, что новая помощь должна быть предоставлена в период между возвращением Сената с каникул 16 октября и истечением срока действия действующего временного законопроекта о расходах 17 ноября. Они выразили осторожный оптимизм по принятию большего пакета.

Размер его пока еще обсуждается.

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