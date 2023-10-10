Зеленский прокомментировал замену командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил

Президент назначил на эту должность Анатолия Баргилевича.

Источник фото: Оперативное командование «Север»/Facebook

Президент Владимир Зеленский провел замену командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Вместо Игоря Танцуры командующим назначено Анатолия Баргилевича.

«Главная задача – развитие Сил территориальной обороны не должно останавливаться.

Спасибо всем, кто заботится об Украине и сражается ради нашего государства! Готовим новое усиление для наших воинов», – прокомментировал Зеленский.

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