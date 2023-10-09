Зеленский назначил Анатолия Баргилевича новым командующим Сил терробороны ВСУ

Президент уволил Игоря Танцура с должности командующего Сил территориальной обороны ВСУ и назначил на этот пост Анатолия Баргилевича.

В понедельник, 9 октября, Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Танцюру с должности командующего Сил территориальной обороны ВСУ и назначил на эту должность Анатолия Баргилевича. Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства.

«Уволить Танцюру Игоря Ивановича с должности командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины», - говорится в указе №678/2023. Как известно, Игорь Танцюра занимал должность командующего Сил территориальной обороны ВСУ с 15 мая 2022 года.

В то же время указом №679/2023 командующим Сил ТрО назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич.

Анатолий Баргилевич - генерал-майор Вооруженных сил Украины, начальник штаба восточной группировки войск с 2022 года. В 2020-2022 годах был заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ по территориальной обороне.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.