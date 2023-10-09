Зеленський призначив Анатолія Баргилевича новим командувачем Сил тероборони ЗСУ

Президент звільнив Ігоря Танцюру з посади командувача Сил територіальної оборони ЗСУ та призначив на цю посаду Анатолія Баргилевича.

У понеділок, 9 жовтня, Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Танцюру з посади командувача Сил територіальної оборони ЗСУ та призначив на цю посаду Анатолія Баргилевича. Відповідні документи опубліковані на сайті глави держави.

«Звільнити Танцюру Ігоря Івановича з посади командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України», - йдеться в указі №678/2023. Як відомо, Ігор Танцюра обіймав посаду командувача Сил територіальної оборони ЗСУ з 15 травня 2022 року.

Водночас указом №679/2023 командувачем Сил ТрО призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича.

Анатолій Баргилевич — генерал-майор Збройних сил України, начальник штабу східного угруповання військ з 2022 року. У 2020−2022 роках був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони.

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