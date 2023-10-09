ОП КЦС ВС визначила порядок обчислення п’ятирічного строку проживання однією сім’єю зі спадкодавцем для отримання права на спадщину в четвергу чергу

Зазначається, що для отримання права на спадкування за законом у четверту чергу п’ятирічний строк проживання однією сім’єю зі спадкодавцем повинен виповнитися на момент відкриття спадщини і його необхідно обчислювати з урахуванням часу спільного проживання зі спадкодавцем однією сім’єю.

Об’єднана палата КЦС ВС визначила порядок обчислення 5-річного строку проживання однією сім’єю зі спадкодавцем для отримання права на спадщину в четвергу чергу.

Для отримання права на спадкування за законом у четверту чергу п’ятирічний строк проживання однією сім’єю зі спадкодавцем повинен виповнитися на момент відкриття спадщини і його необхідно обчислювати з урахуванням часу спільного проживання зі спадкодавцем однією сім’єю до набрання чинності ЦК України (1 січня 2004 року). Для відповідних правовідносин слід застосовувати ст. 1264 ЦК України, а не ст. 74 СК України.

Такий висновок зробила Об’єднана палата Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, забезпечуючи єдність судової практики, у справі за позовом спадкоємця про встановлення факту проживання однією сім’єю зі спадкодавцем на час відкриття спадщини та визнання недійним свідоцтва про право на спадщину відповідача як спадкоємця п’ятої черги.

Позивач вважав, що він є спадкоємцем четвертої черги після смерті спадкодавиці, оскільки проживав з нею однією сім’єю з 1986 року по день її смерті, вони вели спільне господарство, мали спільний побут. Однак, коли звернувся до нотаріуса для оформлення спадкових прав, з’ясувалося, що спадкові права оформлені на відповідача як спадкоємця п’ятої черги.

Суди попередніх інстанцій задовольнили позов. Водночас, звертаючись із касаційною скаргою, відповідач звернув увагу, що факт проживання однією сім’єю може бути встановлено судом лише з дня набрання чинності СК України – 1 січня 2004 року, оскільки раніше законодавство встановлення такого факту не передбачало. Натомість суди до періоду спільного проживання позивача і спадкодавиці зарахували час до 1 січня 2004 року, а період із зазначеної дати до дня смерті спадкодавиці є меншим ніж п’ять років. При цьому відповідач посилався на відповідні судові рішення КЦС ВС.

ОП КЦС ВС зазначила, що СК України набув чинності одночасно з набуттям чинності ЦК України, тобто з 1 січня 2004 року.

Прикінцеві положення СК України не передбачають винятків і спеціальних правил дії у часі норм СК України. Отже, СК України застосовуються до сімейних відносин, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.

Водночас слід розмежовувати сферу дії ст. 74 СК України «Право на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі» і ст. 1264 ЦК України, оскільки зазначені норми регулюють різні правовідносини (сімейні та спадкові). Якщо вимога про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу заявлена у зв’язку з таким проживанням не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини, відповідні відносини є спадковими і до них слід застосовувати ст. 1264 ЦК України.

За загальним правилом дія актів цивільного законодавства в часі має футороспективний характер, тобто спрямована на майбутнє. Тому акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чинності. Разом із цим абз. 1 п. 5 Прикінцевих та перехідних положень ЦК України як виняток передбачає застосування правил Кодексу до спадщини, яка відкрилася, але не була прийнята ніким зі спадкоємців до набрання чинності ЦК України.

Відповідно, передбачений ст. 1264 ЦК України п’ятирічний строк повинен виповнитися на момент відкриття спадщини, і його необхідно обчислювати з урахуванням часу спільного проживання зі спадкодавцем однією сім’єю, у тому числі до набрання чинності Кодексом.

Інше тлумачення п’ятирічного строку, який має обчислюватися для права на спадкування в четверту чергу, вочевидь призводить до того, що відповідна норма права буде діяти лише через п’ять років після набуття нею чинності, що не узгоджується із засадами приватного права.

Тому ОП КЦС ВС залишила рішення суду першої інстанції та постанову апеляційного суду без змін.

Ознайомитись з постановою Верховного Суду у справі № 582/18/21 (провадження № 61-20968сво21) – за посиланням.

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