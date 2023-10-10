У Києві затримали двох небезпечних квартирних крадіїв

Зловмисники винесли з квартири майна на суму понад 50 000 гривень.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві правоохоронці затримали чоловіків, які обікрали оселю у Дніпровському районі столиці. Своїми протиправними діями вони завдали потерпілим збитків понад 50 000 гривень. Про це йдеться у пресслужбі поліції Києва.

Зловмисниками виявились місцеві мешканці, 1969 та 1985 років народження. Вони скоїли квартирну крадіжку у багатоповерхівці на вулиці Анатолія Солов’яненка.

«Чоловіки потрапили до чужої оселі, відімкнувши замок вхідних дверей спеціально підготовленим інструментом. Спільники переночували у квартирі, аби дочекатись закінчення комендантської години, а потім винесли звідти майна на суму понад 50 000 гривень. Серед іншого, порушники викрали ноутбук, мобільний телефон, обігрівач, два павербанки, срібний ланцюжок, тример та понад 17 000 гривень готівки. Слідчо-оперативна група вилучила речові докази, а поліцейські затримали крадіїв у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України», - сказано у повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання порушників, а також в автомобілі одного з порушників правоохоронці виявили різноманітні інструменти для злому замків, рукавички, телефони та інші речові докази злочинної діяльності.

За цим фактом слідчі Дніпровського управління поліції під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі суд обрав порушникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до скоєння майнових злочинів на території міста Києва.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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