Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как добровольцы ДФТГ и патрульные полицейские придумали гражданину протокол по ст. 130 и что решил суд

Суд отметил, что полицейские вместе с представителями ДФТГ сфальсифицировали протокол по ст. 130.

Пограничной службе расширят полномочия, - на рассмотрение Рады подали законопроект

Депутаты от «Слуги народа» предлагают изменить закон о пограничном контроле и предоставить больше прав Пограничной службе.

Специальные проверки чиновников возвращаются: какие документы нужно подать

Лица, назначенные на должности в период действия военного положения, для обеспечения проведения специальной проверки должны подать ряд документов, в том числе декларацию.

Гражданин не может быть привлечен к ответственности по ст. 130, если он действовал вследствие крайней необходимости – решение суда

Апелляционный суд указал, при каком условии можно избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Андрей Гайченко о законопроекте об автоматическом снятии арестов со счета: «Человек сможет заплатить свой долг и забыть о нем»

Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко в интервью «Судебно-юридической газете» рассказал, какие возможности предоставляет гражданам цифровизация исполнительного производства, а также о развитии сферы судебной экспертизы, несмотря на войну.

  1. В Украине

В Киеве задержали двух опасных квартирных воров

08:34, 10 октября 2023
Злоумышленники вынесли из квартиры имущество на сумму более 50 000 гривен.
В Киеве задержали двух опасных квартирных воров
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Киеве правоохранители задержали мужчин, которые обокрали дом в Днепровском районе столицы. Своими противоправными действиями они нанесли потерпевшим ущерб более 50 000 гривен. Об этом говорится в пресс-службе полиции Киева.

Злоумышленниками оказались местные жители, 1969 и 1985 годов рождения. Они совершили квартирную кражу в многоэтажке на улице Анатолия Соловьяненко.

«Мужчины попали в чужое жилище, открыв замок входной двери специально подготовленным инструментом. Сообщники переночевали в квартире, чтобы дождаться окончания комендантского часа, а затем вынесли оттуда имущества на сумму более 50 000 гривен. Среди прочего, нарушители похитили ноутбук, мобильный телефон, обогреватель, два павербанка, серебряную цепочку, триммер и более 17 000 гривен наличных денег. Следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства, а полицейские задержали воров в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства нарушителей, а также в автомобиле одного из нарушителей правоохранители обнаружили разнообразные инструменты для взлома замков, перчатки, телефоны и другие доказательства преступной деятельности.

По этому факту следователи Днепровского управления полиции под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры г. Киева сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, соединенная с проникновением в жилье, совершенная по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время суд избрал нарушителям меру пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители проверяют задержанных на причастность к совершению имущественных преступлений на территории города Киева.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області