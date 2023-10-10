В Киеве задержали двух опасных квартирных воров

Злоумышленники вынесли из квартиры имущество на сумму более 50 000 гривен.

В Киеве правоохранители задержали мужчин, которые обокрали дом в Днепровском районе столицы. Своими противоправными действиями они нанесли потерпевшим ущерб более 50 000 гривен. Об этом говорится в пресс-службе полиции Киева.

Злоумышленниками оказались местные жители, 1969 и 1985 годов рождения. Они совершили квартирную кражу в многоэтажке на улице Анатолия Соловьяненко.

«Мужчины попали в чужое жилище, открыв замок входной двери специально подготовленным инструментом. Сообщники переночевали в квартире, чтобы дождаться окончания комендантского часа, а затем вынесли оттуда имущества на сумму более 50 000 гривен. Среди прочего, нарушители похитили ноутбук, мобильный телефон, обогреватель, два павербанка, серебряную цепочку, триммер и более 17 000 гривен наличных денег. Следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства, а полицейские задержали воров в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства нарушителей, а также в автомобиле одного из нарушителей правоохранители обнаружили разнообразные инструменты для взлома замков, перчатки, телефоны и другие доказательства преступной деятельности.

По этому факту следователи Днепровского управления полиции под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры г. Киева сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, соединенная с проникновением в жилье, совершенная по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время суд избрал нарушителям меру пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители проверяют задержанных на причастность к совершению имущественных преступлений на территории города Киева.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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