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В Киевской области задержали бизнесмена, который перечислил боевикам так называемой «днр» более 15 млн грн

14:27, 9 октября 2023
В преддверии полномасштабной войны злоумышленник перечислил в «бюджет» боевиков десятки миллионов в гривневом эквиваленте.
В Киевской области задержали бизнесмена, который перечислил боевикам так называемой «днр» более 15 млн грн
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В Киевской области правоохранители задержали генерального директора литейного завода по временно оккупированной Макеевке Донецкой области, который причастен к финансированию террористической организации «днр». Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что в преддверии полномасштабной войны злоумышленник перечислил в «бюджет» боевиков десятки миллионов в гривневом эквиваленте.

«По данным следствия, после захвата города в 2014 году предприниматель продолжил заниматься бизнесом в оккупированной части региона.

Для этого завод продавал оборудование в Украине через подставные фирмы, зарегистрированные в нашем государстве. По документам товар шел из Таганрога, но фактически завозился из Макеевки через Ростовскую область.

Таким образом, до начала полномасштабного вторжения России дельцы обходили ограничения, введенные на торговлю с захваченными предприятиями на востоке Украины.

Чтобы реализовать сделку, ее участники создали сеть подконтрольных коммерческих структур в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в рф.

Большую часть полученных «прибылей» дельцы перечисляли в «бюджет днр» как уплату «налогов и сборов». «Транзакции» осуществляли через подсанкционные банки в рф и во временно оккупированном Донбассе.

В дальнейшем эти деньги главари боевиков направляли на финансирование оккупационных группировок страны-агрессора, воюющих на восточном фронте», — говорится в сообщении.

Установлено, что сам организатор «схемы» еще до 24 февраля 2022 выехал на Киевщину, где пытался «залечь на дно» и тем самым избежать правосудия.

Однако правоохранители разоблачили его преступную деятельность и задержали. Кроме него разоблачены его сообщники в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.

Во время десятков обысков в офисных помещениях и местах проживания фигурантов выявлено:

  • печати компаний, черновые записи и документацию, которые использовали в сделке;
  • компьютеры и мобильные телефоны с подтверждениями незаконной деятельности.

В настоящее время организатор нелегального бизнеса уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма). Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников преступной схемы. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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