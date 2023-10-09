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Внедрено экстерриториальность при регистрационных действиях в ГРВП по решению суда: обновлено ПО

14:18, 9 октября 2023
Сняты ограничения в части зависимости от местонахождения объекта вещных прав при проведении регистрационных действий на основании судебных решений.
Внедрено экстерриториальность при регистрационных действиях в ГРВП по решению суда: обновлено ПО
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Государственное предприятие «Национальные информационные системы» обновило программное обеспечение Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП).

Как отметили в ГП «НАИС», были сняты ограничения в части зависимости от местонахождения объекта вещных прав при проведении регистрационных действий на основании судебных решений (определений, решений, постановлений, приговоров).

«Отныне регистрационные действия, проводимые на основании указанных документов относительно недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, будущих объектов недвижимости, могут производиться любым государственным регистратором, независимо от местонахождения такого имущества», - пояснили в госпредприятии.

Кроме того, было реализовано следующие изменения:        

- в «Решение о приостановлении рассмотрения заявления» было добавлено новое основание: направление запроса в суд о получении копии судебного решения;

- в записях о вещных правах и обременениях раздела, спецраздела, операциях и печатных формах документов, сформированных средствами ГРВП, название регистрационного действия «Отмена» переименовано в «Отмена/аннулирование».

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