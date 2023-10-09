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  1. В Україні

Впроваджено екстериторіальність при реєстраційних діях в ДРРП за рішенням суду: оновлено ПЗ

14:18, 9 жовтня 2023
Знято обмеження в частині залежності від місцезнаходження об’єкта речових прав при проведенні реєстраційних дій на підставі судових рішень.
Впроваджено екстериторіальність при реєстраційних діях в ДРРП за рішенням суду: оновлено ПЗ
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Державне підприємство «Національні інформаційні системи» оновило програмне  забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

Як зазначили в ДП «НАІС», було знято обмеження в частині залежності від місцезнаходження об’єкта речових прав при проведенні реєстраційних дій на підставі судових рішень (ухвал, рішень, постанов, вироків).

«Відтепер реєстраційні дії, що проводяться на підставі вказаних документів щодо нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, майбутніх об’єктів нерухомості, можуть проводитися будь-яким державним реєстратором, незалежно від місцезнаходження такого майна», - пояснили у держпідприємстві.

Крім того, було реалізовано наступні зміни:

- у «Рішення про зупинення розгляду заяви» було додано нову підставу: направлення запиту до суду про отримання копії судового рішення;

- у записах щодо речових прав та обтяжень розділу, спецрозділу, операціях та друкованих формах документів, сформованих засобами ДРРП, назву реєстраційної дії «Скасування» перейменовано у «Скасування/анулювання».

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