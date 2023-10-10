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  1. В Україні

Ошукував літніх людей за схемою «ваш родич у біді»: суд покарав шахрая

10:26, 10 жовтня 2023
Загальна сума завданої шкоди складає понад 1,4 млн грн
Ошукував літніх людей за схемою «ваш родич у біді»: суд покарав шахрая
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Московський районний суд м. Харкова визнав винним 30-річного чоловіка у шахрайстві, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, зловмиснику призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Протягом вересня-жовтня 2020 року раніше судимий чоловік, діючи зі своїм спільником, розробив план щодо незаконного збагачення. Зловмисник діяв за схемою «ваш родич у біді»: телефонував людям похилого віку і  повідомляв, що їхні родичи потрапили в ДТП і терміново потребують лікування, на яке потрібно передати гроші. 

«Шахрай використовував маніпулятивні прийоми і здійснював психологічний тиск на своїх жертв, зазначаючи, що треба передати готівку лікарю, який може приїхати до них додому.

Стурбовані і занепокоєні родичі погоджувались на зустріч зі зловмисником та передавали їм гроші.

Усього встановлено трьох потерпілих від дій шахрая. Загальна сума завданої їм шкоди складає понад 1,4 млн грн», - сказано у повідомленні.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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