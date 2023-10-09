Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На рівні Білого дому претензій стосовно корупції в Україні немає, а План реформ – це лише робочий документ, - Кулеба

Ніякого наративу у Заходу про те, що у нас тут «суперкорупція», і ми з цим нічого не робимо, немає, а «План реформ від Білого дому» це навіть не рівень документа, який доповідається, наприклад, міністру, - глава МЗС Дмитро Кулеба.

У МВФ не виключають, що керівництву України доведеться робити складні політичні кроки із введення додаткових фіскальних заходів

Не виключено, що постане потреба у додаткових фіскальних заходах, владі треба зосередитись на посилення спроможностей збирати доходи — як податкові, так і митні, - голова місії МВФ в Україні Гевін Ґрей.

Складові довічного грошового забезпечення судді у відставці як одна з гарантій незалежності судді, — позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив особливості врахування розміру доплати за перебування на адміністративній посаді в суді для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці.

Верховний Суд назвав ознаки суб’єкта владних повноважень як відповідача в адміністративному спорі

Верховний Суд уточнив підходи до ознак суб’єкта владних повноважень як учасника (відповідача) публічно-правового спору.

Олександр Мамалуй: Верховному Суду необхідно відновити свою репутацію як інституції, для цього нам потрібно багато і якісно працювати

Бліц-інтерв’ю нового заступника голови Верховного Суду одразу після обрання на посаду.

  1. В Україні

Не інсталювали програмне забезпечення для захисту від кібератак, на яке витрачено 2 млн грн бюджетних коштів, - судитимуть кіберфахівців міністерства

13:56, 9 жовтня 2023
Кіберфахівці міністерства не встановили програмне забезпечення для захисту від кібератак, яке було закуплене за більш, ніж 2 млн грн бюджетних коштів.
Не інсталювали програмне забезпечення для захисту від кібератак, на яке витрачено 2 млн грн бюджетних коштів, - судитимуть кіберфахівців міністерства
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Києві судитимуть службовців відділу кібербезпеки Міністерства захисту довкілля за обвинуваченням у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам (ч. 2 ст. 367 КК). Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Обвинувачені - начальник та головний спеціаліст відділу кібербезпеки Департаменту цифрової трансформації Міндовкілля.

Згідно з матеріалами слідства, вказані службові особи, будучи відповідальними за кіберзахист об’єктів критичної інфраструктури, не інсталювали та своєчасно не використали програмне забезпечення для захисту від кібератак, на яке було витрачено понад 2 млн грн бюджетних коштів.

За користування програмним забезпеченням у період, в якому воно не було інстальовано і не використовувалося, сплачено понад 1 млн грн, чим завдано матеріальної шкоди Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України на відповідну суму.

Крім того, внаслідок згаданих дій допущено хакерську атаку, яка зашкодила нормальному функціонуванню інформаційно-комунікаційним системам Міністерства.

Прокурором у кримінальному провадженні пред’явлено цивільний позов в інтересах держави з метою відшкодування завданої кримінальним правопорушення шкоди, а також накладено арешт на нерухоме майно фігурантів.

Досудове розслідування здійснювалося Шевченківським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження Департаменту кіберполіції НП України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області