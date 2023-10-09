Не інсталювали програмне забезпечення для захисту від кібератак, на яке витрачено 2 млн грн бюджетних коштів, - судитимуть кіберфахівців міністерства

Кіберфахівці міністерства не встановили програмне забезпечення для захисту від кібератак, яке було закуплене за більш, ніж 2 млн грн бюджетних коштів.

У Києві судитимуть службовців відділу кібербезпеки Міністерства захисту довкілля за обвинуваченням у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам (ч. 2 ст. 367 КК). Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Обвинувачені - начальник та головний спеціаліст відділу кібербезпеки Департаменту цифрової трансформації Міндовкілля.

Згідно з матеріалами слідства, вказані службові особи, будучи відповідальними за кіберзахист об’єктів критичної інфраструктури, не інсталювали та своєчасно не використали програмне забезпечення для захисту від кібератак, на яке було витрачено понад 2 млн грн бюджетних коштів.

За користування програмним забезпеченням у період, в якому воно не було інстальовано і не використовувалося, сплачено понад 1 млн грн, чим завдано матеріальної шкоди Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України на відповідну суму.

Крім того, внаслідок згаданих дій допущено хакерську атаку, яка зашкодила нормальному функціонуванню інформаційно-комунікаційним системам Міністерства.

Прокурором у кримінальному провадженні пред’явлено цивільний позов в інтересах держави з метою відшкодування завданої кримінальним правопорушення шкоди, а також накладено арешт на нерухоме майно фігурантів.

Досудове розслідування здійснювалося Шевченківським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження Департаменту кіберполіції НП України.

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