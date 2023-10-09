Не инсталлировали программное обеспечение для защиты от кибератак, на которое израсходовано 2 млн грн бюджетных средств, - будут судить киберспециалистов министерства

Киберспециалисты министерства не установили программное обеспечение для защиты от кибератак, которое было закуплено более чем за 2 млн грн бюджетных средств.

В Киеве будут судить служащих отдела кибербезопасности Министерства защиты окружающей среды по обвинению в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом общественным интересам (ч. 2 ст. 367 УК). Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Обвиняемые – начальник и главный специалист отдела кибербезопасности Департамента цифровой трансформации Минсреды.

Согласно материалам следствия, указанные должностные лица, ответственные за киберзащиту объектов критической инфраструктуры, не установили и своевременно не использовали программное обеспечение для защиты от кибератак, на которое было израсходовано более 2 млн грн бюджетных средств.

За пользование программным обеспечением в период, в котором оно не было установлено и не использовалось, уплачено более 1 млн грн, чем причинен материальный ущерб Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на соответствующую сумму.

Кроме того, в результате упомянутых действий допущена хакерская атака, которая помешала нормальному функционированию информационно-коммуникационным системам Министерства.

Прокурором в уголовном производстве предъявлен гражданский иск в интересах государства с целью возмещения причиненного уголовным правонарушения вреда, а также наложен арест на недвижимое имущество фигурантов.

Досудебное расследование осуществлялось Шевченковским управлением полиции ГУ ЧП в г. Киеве при оперативном сопровождении Департамента киберполиции ЧП Украины.

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