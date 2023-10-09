Война в Израиле: главы МИД Евросоюза проведут экстренную встречу

Жозеп Боррель сообщил о созыве экстренного заседания 10 октября.

Фото: ap.org

Европейский Союз 10 октября проведет экстренное заседание министров иностранных дел в связи с нападением ХАМАС на Израиль. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Завтра я созываю экстренную встречу министров иностранных дел ЕС для обсуждения ситуации в Израиле и в регионе", – отметил Боррель в своем Twitter (Х).

Напомним, 7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны Сектора Газа.

Правительство Израиля приняло решение открыть пункт "40 Алеф", что означает официальное объявление войны.

США направили к берегам Израиля авианосную ударную группу.

Израильские войска ведут активные бои с боевиками ХАМАС за пределами Сектора Газа в семи-восьми различных точках.

В Израиле спасли украинского ребенка, которого ранили боевики.

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