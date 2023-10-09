В Украине снижена межбанковская комиссия при расчетах картами: как это повлияет на цены

Антимонопольный комитет ожидает, что такой шаг будет способствовать развитию малых и средних предпринимателей и экономическому развитию Украины.

Фото: mind.ua

Антимонопольный комитет Украины сообщил, что согласовал снижение MasterCard и Visa ставки интерчейнджа (межбанковскую комиссию) с 0,9% до 0,7%. Данная ставка будет действовать только на период войны в стране. Об этом говорится в пресс-службе АМКУ.

«Антимонопольный комитет Украины предоставил на период войны разрешение компаниям MasterCard Europe S.A. и Visa International Service Association на уменьшение размера внутригосударственных межбанковских комиссий (ставки интерчейнджа), которые платят эквайеры в пользу эмитента, в Украине с 0,9% до 0,7%», - говорится в сообщении.

В АМКУ ожидают, что эти изменения позволят торговым сетям сохранить действующий уровень цен для потребителя, а также будут способствовать развитию малых и средних предпринимателей и в целом экономическому развитию Украины.

В сообщении отмечают, что указанные изменения приняты с учетом интересов всех участников рынка в условиях военного положения.

Ведомство уточнило, что ставка 0,7% будет действовать «не ранее следующего рабочего дня после окончания 14 календарных дней после даты получения разрешения комитета в соответствии с законом о конкуренции, до следующего рабочего дня после окончания 30 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения».

После этого срока MasterCard и Visa вернутся к согласованной с АМКУ еще до войны ставке 0,9%.

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