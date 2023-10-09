Не ко всем нужно: к каким врачам можно обратиться без электронного направления

Есть случаи, когда к узкопрофильным специалистам можно обратиться напрямую, и НСЗУ оплатит такой визит за пациента.

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Иногда пациенты считают, что консультацию любого врача можно получить исключительно по электронному направлению. Но это не так, отметили в Национальной службе здоровья Украины.

Обычно электронное направление является условием получения пациентом безвозмездных плановых консультаций у узкопрофильных специалистов, или инструментальных обследований и анализов, или услуг по реабилитации и т.д.

Но есть случаи, когда к узкопрофильным специалистам можно обратиться напрямую, и НСЗУ оплатит такой визит за пациента.

Направление не требуется в случае обращения к таким специалистам:

акушера-гинеколога;

психиатра;

нарколога;

стоматолога;

педиатра;

фтизиатра;

лечащего врача, у которого пациент или пациентка с хроническим заболеванием находится под наблюдением.

«Если вас не записывают к какому-либо из этих врачей и требуют э-направление, обратитесь к руководителю медицинского учреждения за разъяснениями», - отметили в НСЗУ.

Также пациенты всегда могут позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77, чтобы узнать свои права и порядок действий.

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