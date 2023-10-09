Субсидия в Украине: за какой период учитываются доходы для назначения помощи

Субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается исходя из размера дохода лиц за предыдущий календарный год.

Пенсионный фонд Украины напомнил гражданам, за какой период учитываются доходы по назначению жилищной субсидии. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Для расчета жилищной субсидии среднемесячный совокупный доход лиц учитывается:

- в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала неотапливаемого сезона – за III и IV кварталы предыдущего календарного года;

- в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала отопительного сезона – за I и II кварталы текущего календарного года;

- в случае, когда жилищная субсидия назначается не с начала отопительного (неотапливаемого) сезона – за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращения по назначению жилищной субсидии.

Также в ПФ добавили, что жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается исходя из размера дохода лиц за предыдущий календарный год.

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