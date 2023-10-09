Субсидия в Украине: за какой период учитываются доходы для назначения помощи

Пенсионный фонд Украины напомнил гражданам, за какой период учитываются доходы по назначению жилищной субсидии. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
Для расчета жилищной субсидии среднемесячный совокупный доход лиц учитывается:
- в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала неотапливаемого сезона – за III и IV кварталы предыдущего календарного года;
- в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала отопительного сезона – за I и II кварталы текущего календарного года;
- в случае, когда жилищная субсидия назначается не с начала отопительного (неотапливаемого) сезона – за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращения по назначению жилищной субсидии.
Также в ПФ добавили, что жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается исходя из размера дохода лиц за предыдущий календарный год.
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