Субсидія в Україні: за який період враховуються доходи для призначення допомоги

Субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається виходячи з розміру доходу осіб за попередній календарний рік.

Пенсійний фонд України нагадав громадянам, за який період враховуються доходи для призначення житлової субсидії. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Для розрахунку житлової субсидії середньомісячний сукупний дохід осіб враховується:

- у разі, коли житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону – за III i IV квартали попереднього календарного року;

- у разі, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону – за І і ІІ квартали поточного календарного року;

- у разі, коли житлова субсидія призначається не з початку опалювального (неопалювального) сезону – за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії.

Також у ПФ додали, що житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається виходячи з розміру доходу осіб за попередній календарний рік.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.