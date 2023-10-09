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На рівні Білого дому претензій стосовно корупції в Україні немає, а План реформ – це лише робочий документ, - Кулеба

Ніякого наративу у Заходу про те, що у нас тут «суперкорупція», і ми з цим нічого не робимо, немає, а «План реформ від Білого дому» це навіть не рівень документа, який доповідається, наприклад, міністру, - глава МЗС Дмитро Кулеба.

У МВФ не виключають, що керівництву України доведеться робити складні політичні кроки із введення додаткових фіскальних заходів

Не виключено, що постане потреба у додаткових фіскальних заходах, владі треба зосередитись на посилення спроможностей збирати доходи — як податкові, так і митні, - голова місії МВФ в Україні Гевін Ґрей.

Складові довічного грошового забезпечення судді у відставці як одна з гарантій незалежності судді, — позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив особливості врахування розміру доплати за перебування на адміністративній посаді в суді для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці.

Верховний Суд назвав ознаки суб’єкта владних повноважень як відповідача в адміністративному спорі

Верховний Суд уточнив підходи до ознак суб’єкта владних повноважень як учасника (відповідача) публічно-правового спору.

Олександр Мамалуй: Верховному Суду необхідно відновити свою репутацію як інституції, для цього нам потрібно багато і якісно працювати

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  1. У світі

Україну хочуть звинуватити у продажі західної зброї терористам ХАМАС, — розвідка

14:00, 9 жовтня 2023
ГУР попереджає, що Україну можуть звинуватити у потраплянні зброї США до ХАМАСу.
Україну хочуть звинуватити у продажі західної зброї терористам ХАМАС, — розвідка
Фото: Getty Images
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Головне управління розвідки Міністерства оборони заявило, що російське гру передало терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС, та планує поширити інформацію про буцімто продаж українськими військовими західної зброї для терористів на регулярній основі. Про це повідомляє ГУР України.

«У межах кремлівської дезінформаційної кампанії ці фейки мають лягти в основу низки «викривальних публікацій» та «розслідувань» у західних ЗМІ», - заявили в розвідці.

Зокрема для переконливості російські спецслужби планують використати «підтверджуючі»  коментарі зрадника з української прикордонної служби Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви.

«Чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних сил України та повне припинення військової допомоги нашій державі з боку західних партнерів», - вказують у розвідці.

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