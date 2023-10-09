Україну хочуть звинуватити у продажі західної зброї терористам ХАМАС, — розвідка

ГУР попереджає, що Україну можуть звинуватити у потраплянні зброї США до ХАМАСу.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони заявило, що російське гру передало терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС, та планує поширити інформацію про буцімто продаж українськими військовими західної зброї для терористів на регулярній основі. Про це повідомляє ГУР України.

«У межах кремлівської дезінформаційної кампанії ці фейки мають лягти в основу низки «викривальних публікацій» та «розслідувань» у західних ЗМІ», - заявили в розвідці.

Зокрема для переконливості російські спецслужби планують використати «підтверджуючі» коментарі зрадника з української прикордонної служби Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви.

«Чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних сил України та повне припинення військової допомоги нашій державі з боку західних партнерів», - вказують у розвідці.

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