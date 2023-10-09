Украину хотят обвинить в продаже западного оружия террористам ХАМАС, — разведка

ГУР предупреждает, что Украину могут обвинить в попадании оружия США к ХАМАСу.

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Главное управление разведки Министерства обороны заявило, что российскую игру передало террористам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС, и планирует распространить информацию о якобы продаже украинскими военными западного оружия для террористов на регулярной основе. Об этом сообщает ГУР Украины.

«В рамках кремлевской дезинформационной кампании эти фейки должны лечь в основу ряда «разоблачительных публикаций» и «расследований» в западных СМИ», - заявили в разведке.

В частности, для убедительности российские спецслужбы планируют использовать «подтверждающие» комментарии предателя украинской пограничной службы Руслана Сырова, недавно сбежавшего в Москву.

«Очередная провокация врага нацелена на дискредитацию Вооруженных сил Украины и полное прекращение военной помощи нашему государству со стороны западных партнеров», - указывают в разведке.

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