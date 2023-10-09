САП просит суд отстранить мэра Сум Лысенко от должности

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал в Высший антикоррупционный суд ходатайство.

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В понедельник, 9 октября, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал в Высший антикоррупционный суд ходатайство об отстранении от занимаемой должности мэра города Сумы Александра Лысенко.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 4 октября следственный судья ВАКС избрал меру пресечения Сумскому городскому голове Александру Лысенко, подозреваемому в просьбе и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 2 130 000 гривен.

5 октября городского голову Сум Александра Лысенко отпустили под залог.

Ранее сообщалось, что городскому голове Сум Лысенко и директору Департамента инфраструктуры города сообщили о подозрении.

2 октября их разоблачили «на горячем» при получении транша – 1,4 млн грн.

Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

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