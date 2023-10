Нобелевскую премию по экономике получила профессор Гарварда Клаудия Голдин за исследование рынка труда

Нобелевскую премию по экономическим наукам присудили американке Клаудии Голдин из Гарвардского университета – «за улучшение нашего понимания положения женщин на рынке труда».

«Шведская королевская академия наук решила присудить премию Sveriges Riksbank по экономическим наукам 2023 года в память об Альфреде Нобеле Клаудии Голдин "за улучшение нашего понимания положения женщин на рынке труда"», - говорится в сообщении.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb