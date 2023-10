Нобелівську премію з економіки отримала професорка Гарварду Клаудія Голдін за дослідження ринку праці

Нобелівську премію з економічних наук присудили американці Клаудії Голдін з Гарвардського університету – «за покращення нашого розуміння становища жінок на ринку праці».

«Шведська королівська академія наук вирішила присудити премію Sveriges Riksbank з економічних наук 2023 року в пам’ять про Альфреда Нобеля Клаудії Голдін "за покращення нашого розуміння становища жінок на ринку праці"», - сказано у повідомленні.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb