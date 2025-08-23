У Києві підліток кинув петарду під вікно кафе: батьків хлопця притягнули до відповідальності

У Києві поліція склала адмінматеріали на батьків підлітка, який кинув петарду під вікном кафе.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дніпровському районі столиці 12-річний хлопець заради розваги кинув петарду під вікно місцевого кафе, де в той момент відпочивали люди. Вибух злякав відвідувачів, і власниця закладу викликала поліцію.

Правоохоронці провели з підлітком профілактичну бесіду про небезпечні наслідки таких дій та нагадали про заборону використання піротехніки під час воєнного стану.

На батьків хлопця склали адміністративні матеріали за ст. 184 КУпАП — неналежне виконання батьківських обов’язків. Остаточне рішення ухвалюватиме суд, а сім’ї загрожує штраф.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.