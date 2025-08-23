В Киеве подросток бросил петарду под окно кафе: родителей парня привлекли к ответственности

В Киеве полиция составила админматериалы на родителей подростка, который бросил петарду под окном кафе.

В Днепровском районе столицы 12-летний мальчик ради развлечения бросил петарду под окно местного кафе, где в тот момент отдыхали люди. Взрыв испугал посетителей, и владелица заведения вызвала полицию.

Правоохранители провели с подростком профилактическую беседу о опасных последствиях таких действий и напомнили о запрете использования пиротехники во время военного положения.

На родителей мальчика составили административные материалы по ст. 184 КУоАП — ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. Окончательное решение примет суд, а семье грозит штраф.

