В Киеве подросток бросил петарду под окно кафе: родителей парня привлекли к ответственности

08:51, 23 августа 2025
В Киеве полиция составила админматериалы на родителей подростка, который бросил петарду под окном кафе.
В Днепровском районе столицы 12-летний мальчик ради развлечения бросил петарду под окно местного кафе, где в тот момент отдыхали люди. Взрыв испугал посетителей, и владелица заведения вызвала полицию.

Правоохранители провели с подростком профилактическую беседу о опасных последствиях таких действий и напомнили о запрете использования пиротехники во время военного положения.

На родителей мальчика составили административные материалы по ст. 184 КУоАП — ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. Окончательное решение примет суд, а семье грозит штраф.

полиция Киев

