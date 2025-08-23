Практика судів
Зеленський готовий обговорювати питання територій із РФ, але є умова, — Сергій Кислиця

10:59, 23 серпня 2025
Перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця заявив, що у питаннях, які стосуються українських територій, Президент діє відповідно до чинного законодавства та враховує позицію суспільства.
Президент Володимир Зеленський не виключає обговорення питання українських територій, однак така розмова можлива виключно під час особистої зустрічі з Путіним. Про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця в інтерв'ю NBC News.

Він також додав, що  Зеленський у питанні територій "керується як чинним законодавством України, так і громадською думкою". При цьому українське суспільство "категорично проти обміну нашої території на мир".

"Коли ми говорили про територіальні питання, я думаю, президент Зеленський дуже чітко дав зрозуміти, що він готовий сісти з президентом Путіним і обговорити це, і початком розмов щодо територіального питання є лінія розмежування, яка зараз там є", - пояснив дипломат.

Кислиця вважає, що Росія й надалі чинить маніпуляції щодо Сполучених Штатів і особисто Дональда Трампа, намагаючись загальмувати мирний процес.

"Але я думаю, що повільно і поступово адміністрація США краще розуміє, що її маніпулює Москва. Я не бачу жодних ознак того, що Путін готовий до змістовних переговорів і до зустрічі – як двосторонньої, так і тристоронньої", – додав він.

Перший заступник міністра закордонних справ наголосив, що якщо Москва відмовиться від проведення зустрічі між Зеленським і Путіним, Сполучені Штати повинні "майже миттєво"запровадити додаткові санкції після закінчення терміну, який, за його словами, Трамп утримує в голові.

Володимир Зеленський

