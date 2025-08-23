Практика судов
Зеленский готов обсуждать вопросы территорий из РФ, но есть условие, — Сергей Кислица

10:59, 23 августа 2025
Первый заместитель главы МИД Сергей Кислица отметил, что в вопросах, касающихся украинских территорий, Президент действует в соответствии с действующим законодательством и учитывает позицию общества.
Президент Владимир Зеленский не исключает обсуждения вопроса украинских территорий, однако такой разговор возможен исключительно во время личной встречи с Путиным. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в интервью NBC News.

Он также добавил, что Зеленский в вопросе территорий "руководствуется как действующим законодательством Украины, так и общественным мнением". При этом украинское общество "категорически против обмена нашей территории на мир".

"Когда мы говорили о территориальных вопросах, я думаю, президент Зеленский очень четко дал понять, что он готов сесть с президентом Путиным и обсудить это, и началом разговоров по территориальному вопросу есть линия разграничения, которая сейчас там есть", - пояснил дипломат.

Кислица считает, что Россия и дальше производит манипуляции в Соединенных Штатах и ​​лично Дональда Трампа, пытаясь затормозить мирный процесс.

"Но я думаю, что медленно и постепенно администрация США лучше понимает, что ее манипулирует Москва. Я не вижу никаких признаков того, что Путин готов к содержательным переговорам и ко встрече – как двусторонней, так и трехсторонней", – добавил он.

Первый замминистра иностранных дел подчеркнул, что если Москва откажется от проведения встречи между Зеленским и Путиным, Соединенные Штаты должны "почти мгновенно" ввести дополнительные санкции по истечении срока, который, по его словам, Трамп удерживает в уме.

