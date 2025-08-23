Практика судів
На війні загинув майстер спорту міжнародного класу Олексій Хабаров

09:45, 23 серпня 2025
На війні з РФ загинув майстер спорту України міжнародного класу Олексій Хабаров.
Фото: Відділення НОК України в Горішніх Плавнях
На фронті загинув майстер спорту України міжнародного класу, багатократний рекордсмен Олексій Хабаров. Про це повідомляє відділення НОК України в Горішніх Плавнях.

Олексій Хабаров також був засновником стрілецького клубу "Фенікс" на базі вищого професійного ліцею та багатократним рекордсменом України.

“Олексій був не лише видатним спортсменом, але й наставником для молоді - він працював стипендіатом нашого відділення, проводив численні спортивні заходи, залучав дітей до спорту, надихав їх власним прикладом”, - повідомили у відділенні НОК.

