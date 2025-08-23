На войне погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров

На войне с РФ погиб мастер спорта Украины международного класса Алексей Хабаров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На фронте погиб мастер спорта Украины международного класса, многократный рекордсмен Алексей Хабаров. Об этом сообщает отделение НОК Украины в Горишних Плавнях.

Алексей Хабаров также был основателем стрелкового клуба "Феникс" на базе высшего профессионального лицея и многократным рекордсменом Украины.

"Алексей был не только выдающимся спортсменом, но и наставником для молодежи – он работал стипендиатом нашего отделения, проводил многочисленные спортивные мероприятия, привлекал детей к спорту, вдохновлял их собственным примером", - сообщили в отделении НОК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.