У МЗС України застерегли Мінськ від небезпечних провокацій під час військових навчань з РФ

МЗС закликало партнерів Києва до підвищеної пильності, посилення санкційного тиску на Росію та Білорусь.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У МЗС України застерегли Білорусь від провокацій під час майбутніх військових навчань з РФ та порадили не наближатися до державного кордону.

У відомстві нагадали, що з 2022 року Білорусь бере участь у злочині російської агресії проти України, а тісна співпраця режимів у Москві та Мінську "становить безпосередню загрозу не лише для України, але і для Польщі, держав Балтії та всієї Європи, а також перешкоджає мирним зусиллям президента США Дональда Трампа щодо припинення війни".

МЗС України закликало міжнародних партнерів залишатися пильними, посилювати санкційний і політичний тиск на Росію та Білорусь, протидіяти російській пропаганді та водночас підтримувати зміцнення обороноздатності України.

В МЗС додали, що Україна чудово пам'ятає, як у 2022 році росіяни та білоруси брехали, що не збираються нападати, а самі під прикриттям навчань "Захід-2021" накопичували війська для вторгнення.

"Застерігаємо Мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати Сили оборони України", - підкреслили в Міністерстві.

Нагадаємо, що спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" відбудуться з 12 по 16 вересня 2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.