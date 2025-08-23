В МИД Украины предостерегли Минск от опасных провокаций во время военных учений с РФ

МИД призвал партнеров Киева к повышенной бдительности, усилению санкционного давления на Россию и Беларусь.

В МИД Украины предостерегли Беларусь от провокаций во время будущих военных учений с РФ и посоветовали не приближаться к государственной границе.

В ведомстве напомнили, что с 2022 года Беларусь участвует в преступлении российской агрессии против Украины, а тесное сотрудничество режимов в Москве и Минске "составляет непосредственную угрозу не только Украине, но и Польше, странам Балтии и всей Европы, а также препятствует мирным усилиям президента США Дональда Трампа по завершению войны".

МИД Украины призвал международных партнеров оставаться бдительными, усиливать санкционное и политическое давление на Россию и Беларусь, противодействовать российской пропаганде и одновременно поддерживать укрепление обороноспособности Украины.

В МИД добавили, что Украина прекрасно помнит, как в 2022 году россияне и белорусы врали, что не собираются нападать, а сами под прикрытием учений "Запад-2021" накапливали войска для вторжения.

"Предостерегаем Минск от необдуманных провокаций, советуем сохранять благоразумие, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины", - подчеркнули в Министерстве.

Напомним, что совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025" состоятся с 12 по 16 сентября 2025 года.

