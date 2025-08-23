Будівлю МЗС Латвії підсвітили кольорами українського прапора з нагоди Дня Незалежності, фото

Латвійське МЗС прикрасили державними прапорами України.

Фото: МЗС Латвії

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Будівлю латвійського Міністерства закордонних справ прикрасили українськими прапорами та підсвітили у синьо-жовті кольори з нагоди Дня Державного прапора України та Дня Незалежності.

«На честь Дня Державного Прапора України 23 серпня та Дня Незалежності України 24 серпня прапори майорітимуть перед Міністерством закордонних справ, а його фасад буде підсвічено кольорами українського прапора. Бажаємо нашим друзям в Україні сили та стійкості», – заявили у МЗС Латвії.

Раніше на День Незалежності Кіт Келлог і духовний радник Трампа Марк Бернс відвідають Україну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.