Будівлю МЗС Латвії підсвітили кольорами українського прапора з нагоди Дня Незалежності, фото

10:42, 23 серпня 2025
Латвійське МЗС прикрасили державними прапорами України.
Фото: МЗС Латвії
Будівлю латвійського Міністерства закордонних справ прикрасили українськими прапорами та підсвітили у синьо-жовті кольори з нагоди Дня Державного прапора України та Дня Незалежності.

«На честь Дня Державного Прапора України 23 серпня та Дня Незалежності України 24 серпня прапори майорітимуть перед Міністерством закордонних справ, а його фасад буде підсвічено кольорами українського прапора. Бажаємо нашим друзям в Україні сили та стійкості», – заявили у МЗС Латвії.

Раніше на День Незалежності Кіт Келлог і духовний радник Трампа Марк Бернс відвідають Україну.

Україна Литва День Державного Прапора України

