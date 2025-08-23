На 10 мільйонів людей зменшилося населення України через війну, — ЗМІ

Масовий виїзд людей за кордон, висока смертність, зменшення народжуваності та швидке старіння населення формують серйозний виклик для майбутнього України, — Frontliner.

Повномасштабна війна суттєво змінила демографічну ситуацію в Україні. За два з половиною роки населення скоротилося щонайменше на 10 мільйонів. Про це повідомляє Frontliner.

Основні причини – міграція, зростання смертності, зниження народжуваності та старіння населення. Це створює серйозні виклики для розвитку країни.

Повідомляється, що на початку 2022 року в Україні проживало понад 40 мільйонів людей (без урахування Криму). Станом на середину 2024 року залишилося близько 35,8 мільйона, з них 31,1 мільйона – на підконтрольній території. Таким чином, країна втратила приблизно 10 мільйонів мешканців.

Міграція

Масовий виїзд українців за кордон став головним чинником скорочення населення. Близько 5 млн. осіб перебувають за межами країни, переважно в Європі. Найбільше – у Польщі, Німеччині, Чехії, Італії та Іспанії.

Що довше триває війна, то менше емігрантів планують повернутися, особливо чоловіки призовного віку. Уряд розглядає стимули – від бронювання фахівців до програм із житлом та роботою, але поки мільйони будують життя за кордоном.

Східні та південні області суттєво спорожніли – з Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запоріжжя й Харківщини виїхали мільйони людей. Центральні та західні регіони прийняли значну кількість переселенців, однак і вони зіткнулися зі скороченням населення через виїзд за кордон.

Втрати та смертність

Точних даних про загиблих немає, але йдеться про десятки тисяч військових і тисячі цивільних. Смертність зросла і через ослаблену медичну систему, а також стрес та загострення хвороб.

Народжуваність на історичному мінімумі

У 2023 році народилося лише близько 180 тис. дітей – найменше за всю сучасну історію. Причини – небезпека, економічні труднощі та невпевненість у майбутньому. Частка дітей до 18 років становить 15%, тоді як людей віком 60+ – уже 27%. Україна стрімко старіє, і нових поколінь стає дедалі менше.

Ще однією з причин називають відсутність ефективної демографічної політики. Наприкінці 2024 року була ухвалена Стратегія демографічного розвитку до 2040 року та план дій на 2024–2027 роки, проте поки це не надало позитивних результатів. За прогнозами уряду, до 2041 року населення України може скоротитися до 29 мільйонів осіб. Водночас можливий і зворотний сценарій – поступове відновлення, але лише за умови припинення війни, стабілізації економіки та масштабної відбудови.

