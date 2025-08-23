На 10 миллионов человек уменьшилось население Украины из-за войны, — СМИ

Массовый выезд людей за границу, высокая смертность, уменьшение рождаемости и старение населения формируют серьезный вызов для будущего Украины, — Frontliner.

Полномасштабная война существенно изменила демографическую ситуацию в Украине. За два с половиной года население сократилось как минимум на 10 миллионов. Об этом сообщает Frontliner.

Основные причины – миграция, рост смертности, снижение рождаемости и старение населения. Это создаёт серьёзные вызовы для развития страны.

Сообщается, что в начале 2022 года на территории Украины проживало более 40 миллионов человек (без учёта Крыма). По состоянию на середину 2024 года осталось около 35,8 миллиона, из них 31,1 миллиона – на подконтрольной территории. Таким образом, страна потеряла примерно 10 миллионов жителей.

Миграция

Массовый выезд украинцев за границу стал главным фактором сокращения населения. Около 5 миллионов человек находятся за пределами страны, преимущественно в Европе. Больше всего – в Польше, Германии, Чехии, Италии и Испании.

Чем дольше длится война, тем меньше эмигрантов планируют возвращаться, особенно мужчины призывного возраста. Правительство рассматривает стимулы – от бронирования специалистов до программ с жильём и работой, но пока миллионы строят жизнь за границей.

Восточные и южные области значительно опустели – из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей выехали миллионы людей. Центральные и западные регионы приняли значительное количество переселенцев, однако и они столкнулись с сокращением населения из-за эмиграции.

Потери и смертность

Точных данных о погибших нет, но речь идёт о десятках тысяч военных и тысячах гражданских. Смертность выросла и из-за ослабленной медицинской системы, а также стресса и обострения заболеваний.

Рождаемость на историческом минимуме

В 2023 году родилось лишь около 180 тысяч детей – меньше всего за всю современную историю. Причины – опасность, экономические трудности и неуверенность в будущем. Доля детей до 18 лет составляет 15%, тогда как людей в возрасте 60+ – уже 27%. Украина стремительно стареет, и новых поколений становится всё меньше.

Ещё одной из причин называют отсутствие эффективной демографической политики. В конце 2024 года была утверждена Стратегия демографического развития до 2040 года и план действий на 2024–2027 годы, однако пока это не дало положительных результатов. По прогнозам правительства, к 2041 году население Украины может сократиться до 29 миллионов человек. В то же время возможен и обратный сценарий – постепенное восстановление, но только при условии прекращения войны, стабилизации экономики и масштабного восстановления.

