У Солом’янському районі Києві уламки безпілотника впали поблизу багатоповерхівки, фото

У Києві впали уламки ворожого дрону, на місці працюють правоохоронці.

У Солом’янському районі столиці правоохоронці зафіксували падіння уламків ворожого безпілотника. Як повідомили у поліції Києва, уламки впали поблизу багатоповерхового житлового будинку.

На щастя, пошкоджень та постраждалих немає. Місце падіння тимчасово огородили для проведення слідчих дій.

На місці працюють спеціалісти вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група територіального підрозділу, які документують подію та вилучають рештки дрона.

