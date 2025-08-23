Практика судів
  1. В Україні

У Солом’янському районі Києві уламки безпілотника впали поблизу багатоповерхівки, фото

13:42, 23 серпня 2025
У Києві впали уламки ворожого дрону, на місці працюють правоохоронці.
У Солом’янському районі Києві уламки безпілотника впали поблизу багатоповерхівки, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Солом’янському районі столиці правоохоронці зафіксували падіння уламків ворожого безпілотника. Як повідомили у поліції Києва, уламки впали поблизу багатоповерхового житлового будинку.

На щастя, пошкоджень та постраждалих немає. Місце падіння тимчасово огородили для проведення слідчих дій.

На місці працюють спеціалісти вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група територіального підрозділу, які документують подію та вилучають рештки дрона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Київ війна повітряна тривога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Психіатричні заклади не зможуть ставити перед судом питання про обмеження дієздатності психічно хворої особи — комітет рекомендував законопроект

Депутати пропонують позбавити психіатричні заклади права ставити перед судом питання про обмеження дієздатності хворої особи, а також дозволити недієздатним особам та їх адвокатам звільняти опікунів.

Поліція зможе примусово доставляти чиновників на засідання тимчасових слідчих комісій Верховної Ради

Також пропонується штрафувати посадовців до 17 тисяч грн за неявку на пленарне засідання Верховної Ради без поважних причин.

За неприбуття на виклик суду зможуть карати стягненням до 12 тисяч грн – Верховна Рада розгляне законопроект

Крім того, суд імперативно зобов’яжуть порушувати питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули, перед органами, що уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності.

Депутати прийняли постанову про недопущення закриття малокомплектних шкіл, але все впирається у залежність від умов міжнародних партнерів

Припинення належного фінансування малокомплектних шкіл в Україні зумовлене умовами, який висуває програма Світового банку, і у разі продовження фінансування з 1 вересня 2025 року за кошти освітньої субвенції шкіл з кількістю менше 45 учнів, Україна зобов’язана буде повернути Світовому банку 2,2 млрд грн.

Максим Пампура розповів, на якій стадії знаходиться питання підвищення зарплат працівникам апаратів судів та помічникам суддів

Кабмін поки не розглянув ані проект постанови стосовно підвищення оплати праці працівників апаратів судів, ані щодо помічників суддів

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду