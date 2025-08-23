Зеленський призначив Володимира Колосова головою Покровської РДА

Володимир Зеленський призначив головою Покровської районної державної адміністрації Володимира Колосова.

Фото: сайт міста Покровська

Президент України Володимир Зеленський призначив Володимира Колосова головою Покровської районної державної адміністрації на Донеччині. Раніше він вже обіймав посади виконувача обов’язків керівника райдержадміністрації та начальника Покровської районної військової адміністрації. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

"Призначити Колосова Володимира Павловича головою Покровської районної державної адміністрації Донецької області", — йдеться у документі.

Колосов з 2023 року перебував на посаді першого заступника голови Покровської РДА. Після звільнення Володимира Замотаєва був т.в.о. голови адміністрації.

