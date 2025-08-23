Зеленский назначил Владимира Колосова главой Покровской РГА

Владимир Зеленский назначил главой Покровской районной государственной администрации Владимира Колосова.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Колосова главой Покровской районной государственной администрации Донецкой области. Ранее он уже занимал должности исполняющего обязанности руководителя райгосадминистрации и начальника Покровской районной военной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Колосова Владимира Павловича главой Покровской районной государственной администрации Донецкой области", - говорится в документе.

Колосов с 2023 года состоял в должности первого заместителя председателя Покровской РГА. После увольнения Владимира Замотаева был и.о. главы администрации.

