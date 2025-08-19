Е-суд допоможе цифровізувати документообіг і запобігти ситуаціям, коли справи «заводять під потрібного суддю» – Герман Галущенко

За словами міністра юстиції Германа Галущенка, цифровізація документообігу в судах дозволить зменшити корупційні ризики, але хто та за чиї кошти буде займатися новим антикорупційним проектом «е-Суд», поки невідомо.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час презентації дій уряду вказала на е-Суд як один із заходів в рамках антикорупції.

В тексті програми дій Кабміну вказано наступне: «Впровадження сучасних цифрових інструментів, зокрема е-Суду, е-Акцизу, системи онлайн-моніторингу та цифровізації ліцензування грального бізнесу, запуску Центру надання адміністративних послуг 2.0 та інших сервісів, що забезпечать підвищення прозорості, ефективності та доступності державних послуг для громадян і бізнесу».

Конкретизація, що ж таке «е-Суд» у документі відсутня.

Пізніше з’ясувалося, що під «е-Суд» мається на увазі не застосунок єСуд, який колись запровадило підвідомче Державній судовій адміністрації держпідприємство, а цифровізація документообігу у судах.

Про це коротко вказав міністр юстиції Герман Галущенко, відповідаючи на питання стосовно підвищення доброчесності судової гілки влади.

«Ми плануємо програму е-Суд, яка, як мінімум, цифровізує документообіг – а ви знаєте, що дуже часто корупція пов’язана з обігом документів в судах.

Коли, наприклад, намагаються «завести» справу на потрібну суддю, а це відбувається у паперовому вигляді сьогодні. Коли запрацює е-Суд, це теж відпаде», зазначив він.

Нагадаємо, що у судах вже давно функціонує автоматизований розподіл справ. Разом з тим, довгий час велася мова про те, щоб справи велися в електронному вигляді.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», навесні 2025 року Державна судова адміністрація затвердила нову Концепцію Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (ЄСІКС), яка передбачає функціонування Підсистеми «Електронний документообіг суду». Ця підсистема повинна забезпечити:

отримання електронних документів із зовнішніх джерел і обмін електронними документами;

оцифрування паперових документів та розпізнавання тексту документів;

автоматизоване погодження та підпис документа;

формування справ в електронному вигляді;

здійснення централізованого авторозподілу справ;

реєстрацію та облік електронних документів та справ, а також облік руху електронних документів та справ в Системі;

рух документів та справ відповідно до налаштованих ділових процесів (в межах загального та процесуального документообігу);

візуалізацію зв’язків між сутностями та між документами, а також візуалізацію етапів розгляду документа чи справи тощо.

Разом з тим, голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик повідомив, що ВРП шукає бажаючих профінансувати створення Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (ЄСІКС).

«Через припинення підтримки Програми USAID наразі ВРП шукає донорів для фінансування цього напрямку», - зазначив голова Ради правосуддя.

Свого часу пропонувалося передати подальшу роботу над ЄСІКС від ДСА до Мінцифри.

Таким чином, хто та за чиї кошти буде займатися новим антикорупційним проектом «е-Суд», поки невідомо.

Крім того, Герман Галущенко вказав, що до кінця 2025 року запрацює електронний нотаріат, інтегрований з демографічним реєстром.

«Система е-Нотаріату запрацює вже до кінця цього року. Ми зв’яжемо е-Нотаріат із базою даних Демографічного реєстру, що дозволить нотаріусам перевіряти дійсність паспортів. Це унеможливить шахрайство та підвищить безпеку нотаріальних дій», – зазначив міністр.

За словами Галущенка, перші нотаріальні дії онлайн нотаріуси зможуть вчиняти вже з січня нового року. Зокрема, видавати довіреності онлайн.

Також планується «автоматична реєстрація нерухомості та бізнесу», коли, за словами Галущенка, «судові рішення надходитимуть до реєстрів без вашої участі». Тут слід зауважити, що відповідний законопроект уряду 13606 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сферах державної реєстрації з метою забезпечення публічно-правового інтересу» вже наштовхнувся на критику.

Крім того, зміни будуть стосуватися запуску онлайн-розлучення, і уже з наступного року можна буде оформити розлучення дистанційно.

До того ж, міністр юстиції сподівається на ухвалення в цілому законопроекту 9363 стосовно цифровізації виконавчого провадження. Якщо боржник виконає зобов’язання, сплатить борг через банк, система автоматично виключатиме його з реєстрів, без необхідності додатково звертатися до державного виконавця для закриття провадження.

Автор: Наталя Мамченко

