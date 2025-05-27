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Вища рада правосуддя шукає бажаючих профінансувати створення ЄСІКС

13:27, 27 травня 2025
Після припинення активної діяльності USAID з фінансуванням Судової інформаційно-комунікаційної системи виникли проблеми.
Вища рада правосуддя шукає бажаючих профінансувати створення ЄСІКС
Джерело фото: ВРП
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Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик 26 травня повідомив, що Рада правосуддя наразі шукає бажаючих профінансувати створення Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (ЄСІКС).

«Через припинення підтримки Програми USAID наразі ВРП шукає донорів для фінансування цього напрямку», - зазначив голова Ради правосуддя.

Нагадаємо, що 30 квітня 2025 року Державна судова адміністрація затвердила Концепцію Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи.

Як розповідала «Судово-юридична газета», зокрема, Концепція передбачає використання штучного інтелекту (AI) при генерації проектів документів і при підборі оптимальної моделі розгляду справи.

Штучний інтелект також планується використовувати для виявлення девіацій під час розгляду судової справи, зокрема ігнорування контексту, поданих доказів та аргументів, а також відхилення від загальної судової практики розгляду в аналогічних справах.

Функціональними підсистемами ЄСІКС, згідно нової Концепції, будуть:

  1. Електронний документообіг суду.
  2. Відеоконференцзвʼязок.
  3. Вебпортал суддівської влади.
  4. Єдиний державний реєстр судових рішень.
  5. Єдиний державний реєстр виконавчих документів.
  6. Управління персоналом та фінансово-господарською діяльністю органів судової влади.
  7. Суддівське досьє.
  8. Управління навчанням.
  9. Дайджести та коментарі.
  10. Опрацювання звернень викривачів.

 Створити нову ЄСІКС замість старої ЄСІТС планується до 2028 року.

Зазначимо, що основним фінансовим донором для створення ЄСІКС був американський проект USAID, який на початку 2025 року призупинив свою діяльність.

За даними ДСА, лише на розробку та інтеграцію програмного забезпечення для нової ЄСІКС необхідні 24-25 млн доларів США, що становить більше 1 млрд гривень.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суд ВРП USAID

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Вища рада правосуддя шукає бажаючих профінансувати створення ЄСІКС

Після припинення активної діяльності USAID з фінансуванням Судової інформаційно-комунікаційної системи виникли проблеми.

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