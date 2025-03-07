ДСА потрібно знайти мільярд гривень на розвиток електронного правосуддя в умовах зупинки фінансування USAID

Фінансування USAID припинилося, і тепер потрібно думати, як далі забезпечувати розвиток електронного суду.

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Без фінансування міжнародних партнерів в Україні можуть виникнути проблеми з подальшим забезпеченням розвитку електронного правосуддя. Нагадаємо, наразі працюють кілька модулів Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (ЄСІКС), зокрема, учасники справ можуть подавати документи через електронний кабінет та брати участь у засіданнях через систему відеоконференцзв’язку. Однак такі елементи, як електронна форма справи, рух в електронному вигляді справи по інстанціях тощо, так і не запрацювали.

При цьому окремі категорії учасників справ зобов’язані подавати до суду процесуальні документи через електронний кабінет.

Водночас, після зупинки фінансування програми USAID «Справедливість для всіх» виникає питання розробки та впровадження ЄСІКС.

За словами очільника Державної судової адміністрації Максима Пампури, лише на розробку та інтеграцію програмного забезпечення для нової ЄСІКС необхідні 24-25 млн доларів США, що станом на березень 2025 року становить більше 1 млрд гривень.

Пампура зауважив, що в 2024 профінансувати подальшу розробку та впровадження ЄСІКС обіцяли іноземні партнери України – перш за все, програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

«Зазначена сума – це не остаточна цифра. Окремий рядок витрат – це закупівля нового обладнання для ЄСІКС, тобто «заліза», - повідомив Максим Пампура під час засідання Ради суддів України.

Про те, що модернізація ЄСІКС, опинилася під загрозою, він казав і під час зустрічі представників органів суддівського врядування та самоврядування з головами апеляційних судів, яка відбулася 14 лютого в будівлі Верховного Суду.

Нагадаємо, що як розповідала «Судово-юридична газета», за наслідками технічного аудиту, проведеного за допомогою іноземних партнерів, була визначена недоцільність подальшої модернізації діючої Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС). ДСА пообіцяла повністю модернізувати ЄСІТС до кінця 2027 року.

У 2024 році була розроблена та презентована концепція нової ЄСІКС, однак після припинення фінансування програм USAID, ДСА повідомила, що для впровадження ЄСІКС відтепер потрібно відшукати нові джерела фінансування.

Зазначимо, що запуск ЄСІТС (нині – ЄСІКС) в свій час був намічений на першу половину 2018 року, однак повноцінно вона так і не запрацювала. Наразі ЄСІТС функціонує у вигляді окремих модулів, які дозволяють подати документи до суду через Електронний кабінет, взяти участь у судовому засіданні за допомогою відеоконференції тощо. Це теж є значним прогресом, однак задум стосовно цифровізації діловодства в судах, автоматизованого розподілу справ за певними критеріями в єдиному дата-центрі (а не на місцях, в судах), руху справ в електронному вигляді по інстанціях тощо так і не було реалізовано.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Рада суддів України 6 березня визначила, що з 1 квітня 2025 року вводиться в дію нова редакція Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, на що Державна судова адміністрація витратила 16,6 млн доларів від федерального Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

Як свідчать звіти Судової адміністрації, найбільше уваги чомусь було приділено «підтримці зусиль» у сфері правничої освіти. При цьому не досить зрозуміло окреслена роль у цьому процесі саме Державної судової адміністрації, яка є органом судової влади, а не органом з питань реформи правничої освіти.

Автор: Наталя Мамченко

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