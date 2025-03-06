Практика судів
  1. В Україні

Рустем Умєров заявив, що Україна працює над альтернативними джерелами розвідданих

17:12, 6 березня 2025
Очільник Міноборони припустив, що в разі необхідності Україна буде запитувати розвідувальну інформацію і в Німеччини.
Рустем Умєров заявив, що Україна працює над альтернативними джерелами розвідданих
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна ще не отримала інформацію щодо того, яким чином буде обмежений доступ до розвідувальних даних з боку Сполучених Штатів, водночас він вказав, що триває робота над альтернативами і, якщо це буде необхідно, дані надаватиме Німеччина також.

Про це очільник Міноборони сказав під час спільної пресконференції з міністром оборони Німеччини у Берліні.

«Щодо обміну розвідданими ми ще не отримали інформацію, щодо того, як це буде обмежено. Але ми вже працюємо над альтернативами, і якщо це буде необхідно, то ми отримуватимемо ці дані від Німеччини також», — сказав Умєров.

Як раніше ми писали, Франція запропонувала розвідувальну допомогу Україні після рішення США призупинити обмін розвідданими. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

За словами Лекорню, його країна готова надавати Києву необхідну інформацію.

Зазначимо, що радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що триває підготовка до нового раунду перемовин між Сполученими Штатами та Україною. Водночас на питання про призупинення обміну розвідданими з Україною Волц сказав, що США «зробили крок назад та ставлять на паузу і переглядають усі аспекти цих відносин».

Згодом у Білому домі пояснили, чому призупинили військову допомогу Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Німеччина війна Міноборони Рустем Умєров

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кандидати на посаду члена ВККС по суддівській квоті – повний список претендентів

На єдину вакантну посаду члена ВККС претендують 13 суддів та суддів у відставці.

Завдання – посадити обидві сторони за стіл переговорів – Кіт Келлог

Спецпредставник Кіт Келлог виступив на Раді з міжнародних відносин стосовно бачення США, як може закінчитися війна.

Керівник Секретаріату Вищої ради правосуддя Михайло Шумило звільнився за власним бажанням

Мотиви свого вчинку Михайло Шумило пояснювати не став.

Українці за кордоном зможуть платити штрафи від ТЦК дистанційно – комітет рекомендував прийняти закон

Раніше заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що дистанційна сплата штрафів від ТЦК через Резерв+ за кордоном стане сервісним кроком.

Білий дім не видаляв сторінку про безпекову угоду з Україною – вона архівована разом з іншими

Усі сторінки сайту Білого дому часів адміністрації Джо Байдена перенесені до архіву, тому можуть не працювати.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Єремейчук
    Сергій Єремейчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Галина Діброва
    Галина Діброва
    член Ради суддів України, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду