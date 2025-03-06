Рустем Умєров заявив, що Україна працює над альтернативними джерелами розвідданих

Очільник Міноборони припустив, що в разі необхідності Україна буде запитувати розвідувальну інформацію і в Німеччини.

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Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна ще не отримала інформацію щодо того, яким чином буде обмежений доступ до розвідувальних даних з боку Сполучених Штатів, водночас він вказав, що триває робота над альтернативами і, якщо це буде необхідно, дані надаватиме Німеччина також.

Про це очільник Міноборони сказав під час спільної пресконференції з міністром оборони Німеччини у Берліні.

«Щодо обміну розвідданими ми ще не отримали інформацію, щодо того, як це буде обмежено. Але ми вже працюємо над альтернативами, і якщо це буде необхідно, то ми отримуватимемо ці дані від Німеччини також», — сказав Умєров.

Як раніше ми писали, Франція запропонувала розвідувальну допомогу Україні після рішення США призупинити обмін розвідданими. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

За словами Лекорню, його країна готова надавати Києву необхідну інформацію.

Зазначимо, що радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що триває підготовка до нового раунду перемовин між Сполученими Штатами та Україною. Водночас на питання про призупинення обміну розвідданими з Україною Волц сказав, що США «зробили крок назад та ставлять на паузу і переглядають усі аспекти цих відносин».

Згодом у Білому домі пояснили, чому призупинили військову допомогу Україні.

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